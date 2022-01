अब IIM, IIT दिल्ली और जामिया समेत 6000 संस्थानों को नहीं मिलेगा विदेशी चंदा, जानिए क्या है वजह

अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सहित 6,000 संस्थानों को अब विदेशी चंदा नहीं मिल सकेगा। दरअसल, इन संस्थानों या संगठनों का विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण शनिवार को समाप्त हो गया।

नई दिल्ली। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सहित 6,000 संस्थानों को अब विदेशी चंदा नहीं मिल सकेगा। दरअसल, इन संस्थानों या संगठनों का विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण शनिवार को समाप्त हो गया। जानकारी के मुताबिक इन संस्थानों की ओर से अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया है। बता दें कि विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी दी गई है।

