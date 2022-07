VC को बेड पर लिटाने का मुद्दा गर्माया, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर भावुक हुए डॉक्टर राज बहादुर, IMA ने बिना शर्त माफी व इस्तीफे की मांग की

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर (VC) डॉ. राज बहादुर को पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने बेड की खराब स्थिति को देख कर बेड पर लेटने का आदेश दिया, जो मुद्दा अब गर्माते जा रहा है। IMA (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) ने इसकी निंदा की है। वहीं विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है।

पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कल यानी शुक्रबार को एक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां वह अव्यवस्था व गंदगी देख कर भड़क गए। इसके बाद उनके एक साथी ने गद्दा उठाकर उसकी खराब हालत की ओर इशारा किया, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी डॉ. राज बहादुर को गंदे बिस्तर पर लेटने का आदेश दिया। इसके बाद वह सबसे सामने उस बिस्तर में लेटे, जो पूरी तरह से खराब था। न्यूज एजेंसी के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हेल्थ मिनिस्टर को पूछते हुए सुना जा सकता है कि "यह सब आपके हाथ में है लेकिन यह क्या है?" इसके बाद मंत्री के एक साथी ने गद्दा उठाकर उसकी खराब हालत दिखाई।

The issue of making VC lie on the bed heated up, Dr Raj Bahadur got emotional after meeting Punjab Congress President, IMA demanded unconditional apology and resignation