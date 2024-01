Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ ने 72 घंटे में पलट दिया मौसम, जानिए कहां सर्दी का सितम तो कहां है कोहरे का कहर

नई दिल्लीPublished: Jan 01, 2024 08:44:17 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Cold Wave Foggy Morning To Welcome New Year : नए साल ने कड़ाके की सर्दी के साथ दस्तक दी है। सर्दी को लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूरे उत्तर भारत के लिए डबल अलर्ट जारी कर दिया है।