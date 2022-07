गुजरात में बारिश से जुड़ी घटनाओं से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत, 5 जिलों में IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

गुजरात में बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बारिश के कारण राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 83 पहुंच गई है। वहीं IMD ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दक्षिण गुजरात और कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 83 पहुंच गई है। वहीं राहत व बचाव कार्य के तहत 31 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि बारिश के कारण कच्छ, नवसारी और डांग जिलों में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं।

In Gujarat, 14 people died in last 24 hours due to rain-related incidents, IMD issued red alert in 5 districts