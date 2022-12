आदर्श समाज में किसी भी समय सड़कों पर चल सकती हैं लड़कियां और महिलाएं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा है कि आदर्श समाज में किसी भी समय सड़कों पर लड़कियों और महिलाओं को चलने में सक्षम होना चाहिए। चाहे दिन का समय हो या फिर रात का।

'In Ideal Society, Girls & Women Must Be Able To Walk On Streets At Any Point Of Time': Kerala High Court