बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी हुई पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों का थाने में विरोध, की जांच की मांग

West Bengal: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत से हंगामा मच गया। पीड़ित परिवार ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में जांच की मांग की। इसके साथ ही पुलिस के एक्शन पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं।

बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से पपोलिके हिरासत में एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। इस मौत से भड़के युवक के परिजनों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। परिजनों के युवक की मौत की जांच की मांग की है।

In West Bengal, Protests Erupt Over Death Of A Man In Police Lockup; Family Demands Probe