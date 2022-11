झारखंड में दो कांग्रेस विधायकों के घर ED की रेड, MLA जयमंगल सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना,'जो बात नहीं मानेगा उसके यहां रेड'

झारखंड में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के घर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) छापेमारी कर रही है, जिस पर विधायक जयमंगल सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने इस छापेमारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है।

Congress MLA Jaimangal Singh targeted BJP on ED's raid, 'Red here for those who will not listen'