BBC के दिल्ली-मुंबई दफ्तर में Income Tax की रेड, पत्रकारों के फोन जब्त, ऑफिस हुआ सील

Income Tax raid in BBC Office: राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने दफ्तर को सील कर दिया है। वहां काम करने वाले लोगों के मोबाइल रखवा लिए गए हैं। साथ ही मुंबई में भी बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है।





Income Tax raid in BBC Office New Delhi, Office Seal Took Mobile Phone of Employees