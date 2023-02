BBC के दफ्तर में चल रहा IT सर्वे 60 घंटे बाद हुआ खत्म, संस्थान बोला- हम बिना डरे खबरें देते रहेंगे

नई दिल्लीPublished: Feb 17, 2023 10:04:23 am

Income Tax Surveys at BBC Offices: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के दफ्तरों में चल रहा आयकर विभाग (IT) का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म हो गया है। मंगलवार सुबह से शुरू हुआ यह सर्वे गुरुवार देर रात खत्म हुआ। आईटी सर्वे समाप्त होने के बाद बीबीसी के दफ्तर में कामकाज सामान्य हो गया है।

