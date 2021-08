Independence Day 2021: राज्यों के CM और पार्टी प्रमुख ने दी शुभकामनाएं, जानिए किसने क्या कहा

Independence Day 2021: देश आज स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश की जनता को संबोधित किया। इस साल स्वतंत्रता दिवस 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तौर पर मनाया जा रहा है। देशभर में अलग-अलग जगहों पर मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सैन्य बलों और आम जनता द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ने किस अंदाज में जनता को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाए दी।





योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में ध्वजारोहण किया। योगी ने क्रांतिकारियों को याद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। उन्होंने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।





स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर : अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई। हम उनके बलिदान के प्रति नतमस्तक हैं।





प्राणोत्सर्ग करने वाले के सपूतों के चरणों में सादर प्रणाम : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के महान उत्सव आजादी के #अमृतमहोत्सव पर हम सब देश की प्रगति एवं उन्नति में योगदान के लिए मिलकर साथ कदम बढ़ाएं। इस ऐतिहासिक घड़ी में देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले के सपूतों के चरणों में सादर प्रणाम! #IndiaAt75





सभी पंजाबियों की भावना और उद्यम को सलाम : अमरिंदर सिंह

पंजाब का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत पंजाब और भारत को मजबूत और अधिक विकसित बनाने के लिए हम सभी पर अधिक जिम्मेदारी लाती है। हमारे देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए पंजाबियों ने हमेशा कड़ी मेहनत की है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी पंजाबियों की भावना और उद्यम को सलाम करता हूं।





महापुरुषों के बलिदान और त्याग नमन : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीदों को याद किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, स्वतंत्रता दिवस की इस सुबह आइए अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के बलिदान और त्याग को याद करें जिनकी बदौलत देश को आज़ादी मिली।





लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर पर लिखा, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए हम सब मिलकर उन सभी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो हमारी आजादी को कुचलने का लक्ष्य रखती हैं। हमें उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस दिन के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिन्द!





