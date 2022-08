स्वतंत्रता दिवस 2022: गूगल भी मना रहा भारत की आजादी का जश्न, पतंगों के साथ डूडल बनाकर भारत की संस्कृति को दर्शाया

Independence Day 2022: सर्च इंजन 'गूगल' भी भारत की आजादी का जश्न मना रहा है। इसके लिए उसने स्पेशल डूडल के जरिए भारत की संस्कृति को दिखाया है। Google के इस डूडल में पतंगों को आसामान में उड़ते दिखाया गया है, जिसके जरिए आजादी के 75 साल पूरे होने के बारे में दिखाया गया है।

Published: August 15, 2022 10:56:32 am

Independence Day 2022: भारत आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में डूबा हुआ है। यह जश्न 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत मनाया जा रहा है, जिसके जरिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा फहराते हुए देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अगले 25 सालों में विकसित भारत के लिए 5 संकल्प देश के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को देश के सामने बड़ी चुनौती बताई। वहीं उन्होंने जय जवान, जय किसान के साथ जय अनुसंधान पर जोर दिया और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।

Independence Day 2022: Google is also celebrating India's independence, depicting India's culture by making doodles