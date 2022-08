स्वतंत्रता दिवस: वीरता पुरस्कारों से सम्मानित लोगों में सेना का कुत्ता 'एक्सल', पिछले महीने आतंकी मुठभेड़ में हुआ था ‘शहीद’

भारतीय सेना के कुत्ते ‘एक्सल’ की मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले महीने 30 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आतंकी मुठभेड़ में 'एक्सल' शहीद हो गया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को 107 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इस बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोगों की लिस्ट में भारतीय सेना का कुत्ता ‘एक्सल’ भी शामिल है, जिसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्सल की वीरता की कहानी अद्भुत है। एक्सल ने कई मौकों पर सूझबूझ, वीरता और अदम्य साहस दिखाया था। पिछले महीने 30 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आतंकियों ने एक्सल को गोली मार दी थी, जिससे वह शहीद हो गए थे।

Independence Day: Army dog 'Axel' among those honored with gallantry awards, was 'martyred' in terrorist encounter last month