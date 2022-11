आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का निधन, हिमाचल में 2 नवंबर 2022 को ही डाला था अखिरी वोट

Submitted by:

अ + अ - Published: Nov 05, 2022 09:05:57 am

आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का निधन हो गया है। वह 106 साल के थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 34 बार मतदान किया। बीते बुधवार 2 नवंबर 2022 को ही श्याम सरन नेगी ने अपना आखिरी वोट डाला था।

independent indias first voter shyam saran negi died who resident of kinnaur himachal pradesh