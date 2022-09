Amazon भारत में नहीं बेचेंगा ये प्रोडक्ट, भारत सरकार ने बिक्री रोकने के दिए आदेश

भारत सरकार ने Amazon को भारत में सीटबेल्ट अलार्म ब्लॉकर्स को नहीं बेचने के लिए आदेश दिया है। भारत सरकार की ओर से Amazon को ये आदेश परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भेजा गया है, जिसके बाद अब भारत में सीटबेल्ट अलार्म ब्लॉकर्स बिकना बंद हो जाएंगे।

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और देश के मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में 4 सितंबर को मौत हो गई, जिसके बाद से लगातार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यातायात नियम में जरूरी बदलाव करने में लगे हुए हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने कार की पिछली सीट में बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत उन्होंने प्रावधान रखा है कि कार की पिछली सीट पर बैठा कोई व्यक्ति यदि बिना सीट बेल्ट के यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Amazon will not sell this product in India, the Indian government ordered to stop the sale