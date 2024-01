Good News: भारत की बासमती और मैंगो लस्सी को विश्व में नंबर 1 का मिला खिताब, जानना चाहेंगे इस चावल की खासियत?

Submitted by:

India's Mango Lassi Got best dairy drinking product: भारत के बासमती चावल ने इटली के अर्बोरियो और पुर्तगाल की कैरोलिना चावल को पीछे छोड़कर नंबर वन होने का खिताब हासिल किया है। बासमती चावल जब पकाई जाती है तब इसकी खूशबू घर से बाहर दूर तक फैल जाती है। आइए हम यहां इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं...

Basmati Rice got top ranking in the world: भारत के बासमती को 'विश्व में सर्वश्रेष्ठ चावल' का ताज पहनाया गया है। यह ताज TasteAtlas द्वारा पहनाया गया है। टेस्टएटलस एक लोकप्रिय भोजन और यात्रा गाइड है। टेस्ट एटलस ने वर्ष 2022-23 के लिए साल के अंत में पुरस्कार के बतौर इस सम्मान की घोषणा की। जश्न मनाने वाले पोस्ट में गाइड ने लिखा है कि बासमती एक लंबे दाने वाली चावल की किस्म है जो मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में उगाई जाती है। इस चावल की विशेषता इसका अलहदा स्वाद और सुगंध है। यह चावल बहुत पौष्टिक, फूल की तरह खिली और थोड़ा मसालेदार होता है। एक बार पकने के बाद इसके दाने अलग-अलग रहते हैं और एक-दूसरे से चिपकते नहीं हैं। यही वजह है कि करी या स्टू के साथ मिलाकर खाने पर यह दाने के साथ मिलकर बेहतरीन जायका पैदा करते हैं। इसका दाना जितना लंबा होगा चावल उतना ही अच्छा होगा। सबसे अच्छे बासमती अनाज का रंग थोड़ा सुनहरा होगा।