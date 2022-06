पैगंबर पर कमेंट को ले मचे घमासान के बीच भारत ने कुवैत भेजा जहाजभर गोबर, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

बीते दिनों दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर भारत सहित खाड़ी के कई मुस्लिम देशों में तीखा विरोध हुआ था। इस विरोध को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही थी कि खाड़ी देशों से भारत का संबंध बिगड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गल्फ कंट्री कुवैत ने भारत से भारी मात्रा में गोबर मंगवाया है।

India Exported cow dung to Kuwait from UP and Rajasthan Know reason