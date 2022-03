भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर! ICMR के वैज्ञानिक ने दिया ये जवाब

भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब कई पाबंदियां भी हटा दी गई है। लेकिन कोरोना से जंग अब भी जारी है। इस बीच कोरोना की चौथी लहर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस पर आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने बड़ा जवाब दिया है।

कोरोना वायरस से जंग के बीच देश में अब तीसरी लहर काफी कमजोर हो चुकी है। कोविड-19 के मामलों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना के गिरते मामलों के बीच सरकार की ओर से भी नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि इन सबके बीच कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी आशंकाएं उठ रही हैं। हालांकि इस आशंकाओं को लेकर आईसीएमआर की ओर जवाब भी आया है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता।

India Face Coronavirus Fourth Wave know What ICMR Scientist Said