इंडिया गेट का नाम बदलने की उठी मांग, BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PM Modi को लिखा लेटर

India Gate, New Delhi: अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, ”आपके नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई-बहनों के दिल में राष्ट्रप्रेम एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार और समर्पण की भावना बढ़ गई है।

नई दिल्ली•Jan 06, 2025 / 04:06 pm• Akash Sharma

India Gate, New Delhi

India Gate Name Changes Demand as Bharat Mata Dwar: भारतीय जनता पार्टी (BJP) अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को लेटर लिखकर दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर ‘भारत माता द्वार’ किया जाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इंडिया गेट को ‘भारत माता द्वार’ करने से भारत की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के स्तंभ पर दर्ज हजारों शहीद देशभक्तों के नाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

‘पीएम मोदी ने भारत को उसकी संस्कृति से जोड़ा है’ अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, ”आपके नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई-बहनों के दिल में राष्ट्रप्रेम एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार और समर्पण की भावना बढ़ गई है। जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में मुगल आक्रांता एवं लुटेरे अंग्रेजों की ओर से दिए गए घाव को भरा गया है एवं गुलामी के दाग को धोया गया है, इससे पूरे भारत में खुशी का माहौल बना है।” जमाल सिद्दीकी ने आगे लिखा, ”महोदय आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, क्रुर मुगल राजा औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर एपीजे. कलाम रोड (APJ Kalam Road) किय और इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेता जी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) की मूर्ति लगा के भारत को उसकी विरासत और संस्कृति से जोड़ा है। उसी तरह से आप इंडिया गेट का नाम बदलकर ‘भारत माता द्वार’ करने की कृपा करें।” शहीद देशभक्तों के नाम को होगी सच्ची श्रद्धांजलि- जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेटर में आगे लिखा, ”इंडिया गेट को ‘भारत माता द्वार’ करने से भारत की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के स्तंभ पर दर्ज हजारों शहीद देशभक्तों के नाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि मेरे प्रस्ताव पर विचार कर इंडिया गेट के नाम को ‘भारत माता द्वार’ करने की कृपा करें।” गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर निकलती है परेड बता दें कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाती है, जहां तीनों सेनाओं के कमांडर परेड निकालते हैं। इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के सांस्कृतिक कार्यकर्मों की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी देखने को मिलती हैं। भारत माता द्वार पर गणतंत्र दिवस परेड की की तैयारी करते भारत के वीर जवान ।@narendramodi @JPNadda @AmitShah @KirenRijiju @blsanthosh pic.twitter.com/pxDG8Cs0wZ — Jamal Siddiqui (@JamalSiddiqui_) January 6, 2025 पीएम मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जहां जम्मू रेलवे डिवीजन, तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया, वहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों पीएम मोदी ने नमों भारत Corridor का उद्घाटन किया देखे वीडियो- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जहां जम्मू रेलवे डिवीजन, तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया, वहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। बीते दिनों पीएम मोदी ने नमों भारत Corridor का उद्घाटन किया देखे वीडियो- href="https://www.patrika.com/national-news/pm-modi-takes-dig-at-aap-says-delhi-witnessed-aapda-in-name-of-state-government-bjp-poster-war-video-arvind-kejriwal-19290042" target="_blank" rel="noopener">ये भी पढ़ें: आप-दा वाले बौखला गए हैं- पीएम मोदी का हमला; AAP ने BJP से पूछा- तुम्हारा दुल्हा कौन है?