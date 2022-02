Rafale Deal पर फिर उठे सवाल, जितनी रकम में भारत ने 36 लिए; उसी में इंडोनेशिया ने लिए 42 फाइटर प्लेन

भारत ने वर्ष 2016 में केवल 32 विमान 8.7 अरब डॉलर में खरीदे थे। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि भारत ने इंडोनेशिया से अधिक दाम देकर भी कम लड़ाकू जेट्स खरीदें हैं।

देश में एक बार फिर से राफेल विमानों का मुद्दा गरमाने लगा है और इसका कारण है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने फ़्रांस से $ 8.1 बिलियन में 42 राफेल लड़ाकू जेट की डील फाइनल की है जिसकी जानकारी फ़्रांस के रक्षा मंत्री ने 10 फरवरी को दी। भारत के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बन गया है जिसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित जेट पर भरोसा जताया है। भारत ने वर्ष 2016 में केवल 32 विमान 8.7 अरब डॉलर में खरीदे थे। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि भारत ने इंडोनेशिया से अधिक दाम देकर भी कम लड़ाकू जेट्स खरीदें हैं। विपक्ष भी इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है।

India gave $8.7 billion for 36 Rafale, Indonesia for $8.1 billion for 42