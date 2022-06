काबुल पर आतंकी हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा सिख-हिंदुओं को दिया E-Visas

India E-visas: भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अफगानिस्तान के 100 से अधिक हिन्दू-सिखों के लिए E-Visas की सुविधा जारी की है।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारे पर आतंकियों ने कई हमले किये। इस हमले में गुरुद्वारे के मुस्लिम सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई थी। वहीं, 7 लोग घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस हमले की भारत ने कड़ी निंदा की और अब एक बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा सिख और हिंदू नागरिकों को भारत का वीजा देने का फैसला किया है। इस फैसले से अफगानिस्तान के सिख और हिन्दू भारत की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। उन्हें भारतीय दूतावास के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

India granted E-Visas to more than 100 Sikh Hindus from Afghanistan