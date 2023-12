महिलाओं के खिलाफ बढ़े अपराध, पुलिस में 10 में से एक ही महिला, इस राज्य में सबसे अच्छे हालात

नई दिल्लीPublished: Dec 05, 2023 06:09:26 pm Submitted by: Swatantra Mishra

Women in police in India is very less: देश में खासकर महानगरों और शहरों में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्ष 2021 की तुलना में महिला के खिलाफ अपराधों में 4 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि अपराध के मुकाबले महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी तो हुई लेकिन अभी इस दिशा में मीलों चलना बाकी है।