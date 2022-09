चीन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की सोच रहे तो हो जाएं सावधान, भारत ने किया आगाह

India Aadvisory for students: बीजिंग में भारतीय दूतावास ने उन छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जो चीन में मेडिकल की स्टडी करने का मन बना रहे हैं। एडवाइजरी में उन परेशानियों का भी उल्लेख है जो चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को झेलनी पड़ रही है।

चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें छात्रों को चीन में पढ़ाई करने के दौरान और बाद में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया है। एडवाइजरी में छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए कम प्रतिशत, आधिकारिक भाषा पुतोंग्हुआ (Putonghua) सीखने की बाध्यता और भारत में मेडिकल ट्रैनिंग से जुड़े सख्त नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में सामने आई है जब चीन के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले कई भारतीय छात्र कोविड वीजा प्रतिबंधों के कारण पिछले दो सालों से अपने घर बैठे हैं।

India issues advisory for students planning to study in China (Pic for Representation only)