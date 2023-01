पाकिस्तान का पानी बंद करेगा भारत! सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए जारी किया नोटिस

Submitted by:

भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। दरअसल पाकिस्तान की गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके कारण भारत ने ये कदम उठाया है।

India issues notice to Pakistan for modification of Indus Waters Treaty