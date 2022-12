उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा पर बवाल, नेपाल की ओर से हुई पत्थरबाजी में भारत के कई मजदूर घायल

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 06, 2022 09:47:26 am

India Nepal Border Tension News: भारत और नेपाल सीमा पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोनों देशों के सीमाई इलाके में काम कर रहे भारतीय मजदूरों पर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई। जिसमें कई भारतीय घायल हो गए। इसके बाद दोनों ओर से तनाव गहरा गया है।

