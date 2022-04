भारत-नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू, पासपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य? जानिए और कौन से दस्तावेज हैं मान्य

आठ वर्षों बाद भारत-नेपाल के बीच रेल सेवा 2 अप्रैल से शुरू हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से रिमोट दबाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बैठक भी की। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच भी बातचीत हुई। यात्रियों के लिए रेल सेवा कल यानी 3 अप्रैल से शुरू होगी।

भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। हालांकि यात्रियों के लिए ये सेवा 3 अप्रैल से शुरू होगी। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लम्बी होगी। इस दौरान यात्रियों को अपने साथ पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। रेल सेवा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच निकटता आएगी।

