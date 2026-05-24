Power Crisis: भीषण गर्मी से पावर ग्रिड पर भारी दबाव, देश में बिजली की खपत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 270.82 गीगावाट पहुंची मांग

India Power Demand: शभर में पड़ रही भीषण गर्मी ने बिजली व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव बढ़ा दिया है। उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को देश में बिजली की मांग 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है।