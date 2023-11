Job satisfaction List: जॉब के मामले में भारत क्यों काफी पीछे, स्विट्जरलैंड क्यों है टॉप पर?

नई दिल्लीPublished: Nov 09, 2023 09:39:59 am Submitted by: Swatantra Mishra

Job retaining talent in India is very Poor: जॉब के मामले में ड्रीम डेस्टिनेशन के बतौर ब्रिटेन 10वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों में पहले पायदान पर चीन है। हालांकि इस सूची में चीन भी काफी पीछे है। आइए जानते हैं कि और कौन से देश इस मामले में किस पायदान पर हैं।