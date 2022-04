अगर WTO मंजूरी दे तो पूरे विश्व का पेट भरने के लिए तैयार है भारत, बस WTO की मंजूरी मिल जाए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन के दौरान दुनिया में चल रहे खाद्य संकट पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है केवल WTO की अनुमति चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की। मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से गुजरात के अदलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा, यूक्रेन में जारी जंग के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य भंडार कम होता जा रहा है। ऐसे में भारत इस कमी को पूरा कर सकता है।

India ready to supply food stock to world if WTO agrees, says PM Modi