Corona Update: एक दिन में 70 हजार से भी कम नए मामले, 1188 लोगों की हुई मौत

सक्रिय मामले अब 10 लाख से नीचे या गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश में 67,597 नए मामले दर्ज किए गए हैं जिससे कुल मामलों की संख्या 4,23,39,611 हो गई है।

Published: February 09, 2022 08:56:57 am

कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में 70 हजार से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं परंतु मौत के आँकड़े अभी भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 1 हजार से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि, सक्रिय मामले अब 10 लाख से नीचे या गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश में 67,597 नए मामले दर्ज किए गए हैं जिससे कुल मामलों की संख्या 4,23,39,611 हो गई है। एक दिन में कुल 1,188 मौतें हुई हैं जिससे अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 5,04,062 पहुँच गया है। वहीं, एक दिन में 1,80,456 लोग ठीक हुए हैं जिससे अब तक ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 4,08,40,658 हो गई है। वहीं, एक दिन में 13,46,534 लोगों के सैम्पल जांच के लिए लिए गए हैं और तक देशभर में कुल 13,46,534 लोगों की जांच हो चुकी है।

India reports 67,597 new corona cases, 1,188 deaths in last 24 hours