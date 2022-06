Coronavirus in India: एक दिन में सामने आए 8084 नए केस, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 3% के पार, 10 मरीजों की हुई मौत

Lates Covid News: देश में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है। वहीं, चार महीने बाद कोरोना का संक्रमण दर 3 फीसदी के पर पहुँच गया है।

Updated: June 13, 2022 11:27:15 am

Covid-19 Update: देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 8084 नए कोरोना के मामले दर्ज किये गए हैं जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 47,995 हो गई है। वहीं, 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट में भी वृद्धि दर्ज की गई है और रिकवरी रेट में कमी देखने को मिली है।

India reports 8084 new Covid-19 cases, 10 deaths in last 24 hours