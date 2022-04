Coronavirus के नए वैरिएंट ने दी भारत में दस्तक, मुंबई में मिला XE का पहला केस

मुंबई में XE वैरिएंट का पहला मामला सामने आया है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन XE वैरिएंट को लेकर पहले ही अलर्ट कर चुका है। ये वैरिएंट ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 सब-वैरिएंट से मिलकर बना है।

कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है और इसका पहला मामला मुंबई में मिला है। कोरोना के नए वैरिएंट XE और कप्पा के एक एक ममले मुंबई में सामने आए हैं। देश में XE वैरिएंट का ये पहला मामला है जिसने एक बार फिर से कोरोना के फैलने आशंकाओं को बल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह कहा था कि COVID -19 का कोई भी म्यूटेंट स्ट्रेन ट्रांसमिसिबल है। मुंबई में पहला केस सामने आने से एक बार फिर मुंबईवासियों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने कोरोना से जुड़े नियमों में ढील दी थी। कहीं एक बार फिर से मुंबई कोरोना महामारी की चपेट में न आए इसके लिए प्रशासन कोई सख्त कदम भी उठाया सकता है।

