भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-24 फ्रेंच गुएना से हुआ लांच, TATA को होगा सबसे ज्यादा फायदा

Communication Satellite GSAT-24 launched: भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-24 फ्रेंच गुएना से सफलतापूर्वक लांच हो गया है। इस उपग्रह (सैटेलाइट) से देश भर में डीटीएच सर्विस अच्छी होगी। वहीं इसका सबसे ज्यादा फायदा TATA को होगा।

Communication Satellite GSAT-24 launched: GSAT-24 उपग्रह (सैटेलाइट) को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के लिए ISRO ने बनाया, जिसे फ्रेंच कंपनी एरियनस्पेस ने फ्रेंच गुयाना के कौरौ लांच किया है। इसे सफलातापूर्वक आंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। GSAT-24 एक 24-केयू बैंड संचार सैटेलाइट है, जिसका वजन 4180 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट के द्वारा पूरे भारत में डीटीएच की सर्विस बेहतर होगी।

India's latest communication satellite GSAT-24 launched from French Guiana, TATA will benefit the most