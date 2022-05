इंडोनेशिया में निर्यात बैन लगने का नहीं पड़ेगा असर, भारत के पास खाद्य तेल का पर्याप्त भंडार- सरकार का दावा

Palm Oil : भारत सरकार ने दावा किया है कि भारत के पास खाद्य तेलों का उचित भंडार है जिससे इंडोनेशिया के बैन के बावजूद अपपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने रविवार को कहा है कि भारत के पास खाद्य तेलों का उचित भंडार है। इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद आपूर्ति संकट से उबरने के लिए ये भंडार पर्याप्त है। सूत्रों की हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार, देश में सभी खाद्य तेलों का वर्तमान स्टॉक लगभग 21 लाख टन है और अन्य 12 लाख टन की उपलब्धता मई तक और हो जाएगी। इस वर्ष सोयाबीन का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक हुआ है। इसके साथ ही सरसों का उत्पादन भी इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एक तिहाई अधिक है।

India’s edible oil stock is enough despite ban on export- Govt