विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जल्द होगा लॉन्च, इस भारतीय स्टॉर्टअप कंपनी ने किया विकसित

Agnibaan SubOrbital Technological Demonstrator: चेन्नई की स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस स्पेस कंपनी जल्द ही विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। इसका नाम अग्निबाण रखा गया है।

India's first 3D printed Agnibaan rocket to be launched from Sriharikota