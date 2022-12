हैदराबाद में खुला देश का पहला गोल्ड एटीएम, कैश की जगह निकलेंगे सोने के सिक्के

अब एटीएम से निकलेगा सोने का सिक्का, जी हां आपने सही सुना, दरअसल भारत में पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च हो गया है, जिसकी वजह से अब डायरेक्ट लोग सोने के सिक्के को बिना दुकान पर गए ही एटीएम से खरीद सकेंगे। चलिए जानते हैं आप इससे कैसे खरीद सकते हैं सोने का सिक्के।

India's first gold ATM and world's first real time gold ATM launched in Hyderabad