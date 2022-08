भारत 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर बनाएगा रेल लाइन

बैंक ऑफ अमरीका सिक्योरिटीज इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि भारत 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेल लाइन बनाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में स्वच्छता, रसोई गैस कवरेज, बिजली की पहुंच, नल जल कवरेज, पाइप्ड गैस कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया है।

अगले कुछ सालों में भारत का विकास तेज गति से होगा, यह हम नहीं बल्कि बैंक ऑफ अमरीका सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट में अनुमान लगाते हुए बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में केवल 4 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, जिसके कारण 2015 में कुल लंबाई 77 हजार किलोमीटर हो गई। 2025 तक भारत 1.8 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगा, जो पिछले 10 सालों में 133% की जबरदस्त वृद्धि होगी।

India to build 1.8 lakh km of highways and 1.2 lakh km of rail lines by 2025