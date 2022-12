भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता, PM मोदी बोले- एकता की भावना को बढ़ाने पर रहेगा जोर

India G-20 Presidency: भारत आज से जी-20 देशों के समूह का अध्यक्ष बन गया है। एक दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता संभाली। जी-20 का अध्यक्ष बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखकर अपने एजेंडे के बारे में जानकारी दी।

India took G 20 Presidency PM Modi says will promote a sense of unity in World