भारत ने गलती से पाकिस्तानी सीमा में छोड़ दी थी Brahmos मिसाइल, अब IAF ने 3 अधिकारियों के खिलाफ लिया ये एक्शन

पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के सिलसिले में मंगलवार को भारतीय वायु सेना के तीन अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। केंद्र सरकार ने तीनों अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है।

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 9 मार्च 2022 को गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तान ने इस मामले में जांच की मांग की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने इसे गंभीरता से लिया। इस मामले में जांच करवाई गई और अब दोषी पाए गए तीन अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। भारतीय वायु सेना (IAF) की ओर से की गई जांच में मुख्य रूप से तीन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इन तीनों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश 23 अगस्त 2022 को जारी कर दिया गया है।

IAF sacks 3 officers for accidental firing of Brahmos missile that landed in Pakistan