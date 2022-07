नशे की गिरफ्त में भारतीय एयरलाइंस के पायलट, जानिए क्या है इसको लेकर DGCA के नियम

भारतीय एयरलाइंस के पायलट लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। लोकसभा में इस बाद की जानकारी देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि पिछले 6 महीनों में 68 एयरलाइंस के चालक दल ने उड़ान भरने से पहले किए जाने वाले सांस परीक्षण में फेल रहे हैं।

भारतीय एयरलाइंस के पायलटों को लेकर खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने गुरुवार को संसद में जानकारी दी कि पिछले 6 महीने में 68 एयरलाइंस के चालक दल (ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण) सांस परीक्षण में फेल रहे हैं। इस टेस्ट में फेल होने वालों में 1 दर्जन से अधिक पायलट भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक 14 पायलटों और 54 चालक दल के सदस्यों का अल्कोहल सांस परीक्षण में पॉजिटिव आया है।

