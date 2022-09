अमेरिका में PM मोदी, गौतम अडानी और और आंध्र CM जगन मोहन रेड्डी पर केस, समन जारी

बिना किसी सबूत और डॉक्यूमेंट के आंध्र प्रदेश से आने वाले इस भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर ने अमेरिका में पीएम मोदी, आंध्र प्रदेश सीएम और अडानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसने आरोप लगाया है कि ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये मामला भ्रष्टाचार और पेगासस स्पाइवेयर सहित कई मुद्दों से जुड़ा है। कोलंबिया के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले को लेकर इन सभी को समन जारी किया है। वहीं, भरतोय अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने इस मामले को 'व्यर्थ मामला' करार दिया है।

