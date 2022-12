चीनी ड्रोन के घुसपैठ का भारतीय सेना ने सुखोई से दिया जवाब, जानिए तवांग में क्यों कब्जा करना चाहता है चीन

पिछले कुछ हफ्तों में चीनी सैनिकों ने ड्रोन के जरिए भी घुसपैठ की कोशिश की है, जिसके देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन को जवाब देने के लिए सुखोई-30 को तैनात किया गया है।

Indian Army responds to Chinese drone intrusion with Sukhoi, know why China wants to occupy Tawang