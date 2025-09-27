भारतीय सेना क्यों खरीद रही है ‘अनंत शस्त्र’ एयर मिसाइल सिस्टम? क्या यह पाकिस्तान-चीन सीमा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा ?

Indian Army Anant Shastra missile system: भारतीय सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए ‘अनंत शस्त्र’ नामक एयर मिसाइल वेपन सिस्टम(Anant Shastra missile system) खरीदने की तैयारी कर रही है। इसे पहले QRSAM (Quick Reaction Surface to Air Missile) कहा जाता था। यह नई मिसाइल प्रणाली खासतौर पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से हवाई खतरों को रोकने के लिए बनाई गई है। अनंत शस्त्र एक हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Indian Army air defense) है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, जेट, ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों को जल्दी और प्रभावी तरीके से मार गिराने में सक्षम है। सीमाओं पर लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए, यह मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।