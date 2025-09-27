भारतीय सेना क्यों खरीद रही है ‘अनंत शस्त्र’ एयर मिसाइल सिस्टम? क्या यह पाकिस्तान-चीन सीमा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा ?

Indian Army Anant Shastra missile system: भारतीय सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए ‘अनंत शस्त्र’ नामक एयर मिसाइल वेपन सिस्टम(Anant Shastra missile system) खरीदने की तैयारी कर रही है। इसे पहले QRSAM (Quick Reaction Surface to Air Missile) कहा जाता था। यह नई मिसाइल प्रणाली खासतौर पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से हवाई खतरों को रोकने के लिए बनाई गई है। अनंत शस्त्र एक हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (Indian Army air defense) है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, जेट, ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों को जल्दी और प्रभावी तरीके से मार गिराने में सक्षम है। सीमाओं पर लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए, यह मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।
पहले QRSAM के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम अब नए नाम ‘अनंत शस्त्र’ के साथ और भी बेहतर तकनीक से लैस हो चुका है। इसे खासतौर पर छोटे क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। यह रडार और मिसाइल दोनों के मामले में तेज और सटीक है, जिससे दुश्मन के हमले का जवाब तुरंत दिया जा सकेगा।
जी हां, ‘अनंत शस्त्र’ की तैनाती से भारत की हवाई सुरक्षा बेहद मजबूत होगी। यह मिसाइल सिस्टम न केवल पाकिस्तान और चीन की तरफ से संभावित हवाई हमलों को रोक सकेगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को भी बढ़ावा देगा। इसे भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी।
भारतीय सेना की योजना है कि जल्द ही इस मिसाइल सिस्टम को भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन सीमा पर तैनात किया जाए। इससे सीमा पर हमले की संभावना कम होगी और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। ‘अनंत शस्त्र’ के तेज रिएक्शन टाइम और आधुनिक तकनीक के कारण, यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन और एयरक्राफ्ट दोनों को रोकने में सक्षम होगा।
बहरहाल यह मिसाइल सिस्टम भारत की सैन्य ताकत में नई क्रांति ला सकता है। इसके छोटे आकार और तेजी से तैनाती की वजह से, सेना इसे कहीं भी तुरंत लगा सकती है। इससे भारत की सीमाओं की सुरक्षा में बहुमूल्य इजाफा होगा।