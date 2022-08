पाकिस्तानी नौसेना का वॉरशिप भारतीय इलाके में घुसा, फिर भारतीय एयरक्राफ्ट ने सिखाया सबक

भारतीय कोस्ट गार्ड के डोर्नियर विमान ने पाकिस्तानी वॉरशिप को भारतीय जलक्षेत्र से खदेड़ दिया। इस तरह से भारतीय इलाके में घुसने की पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया।

एक पाकिस्तानी नौसेना के एक वॉरशिप ने भारतीय इलाके में घुस आया। इस वॉरशिप को भारत के मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट डोर्नियर ने न केवल इसका पता लगाया, बल्कि इसे वापस खदेड़ दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये एक्शन जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान ली गई थी जब मानसून अपने चरम पर था।

Indian Coast Guard Dornier aircraft forced Pakistan Navy warship to return to its waters