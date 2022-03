एक्सीडेंटल फायरिंग: जानें कैसे होती है ऐसी गलती, 124 किमी रफ्तार से पाकिस्तान में गिरी भारतीय मिसाइल

पाकिस्तान की तरफ से भारत द्वारा गलती से गिरे मिसाइल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, भारत सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।

Updated: March 13, 2022 07:27:56 am

पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत पर आरोप लगाया कि सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल (फ्लाइंग ऑब्जेक्ट) भारत की तरफ से फायर किया गया था। इसपर भारत ने स्पष्टीकरण जारी किया है। भारत की तरफ से इस एक्सीडेंटल फायर पर खेद जताया गया है। इसपर रक्षा मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि "तकनीकी खराबी के कारण गलती से मिसाइल फायर हो गई। इसपर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रहा है और एक उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश भी दिया है।"

Indian Missile accidently fired into Pakistan, know When a missile misfires