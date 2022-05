Indian Railway: बिजली संकट से निपटने के लिए रेलवे ने 1100 से ज्यादा ट्रेन की कैंसिल, ऐसे कर सकते हैं चेक

देशभर के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट गहराया हुआ है। कोयल की आपूर्ति में कमी के चलते बिजली संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने खास पहल की है। इस पहल के चलते रेलवे ने 1100 ट्रेनों के संचलान को बंद कर दिया है। ऐसे में आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले बंद ट्रेन की सूची चेक कर लें।

Published: May 06, 2022 11:31:09 am

कोयले की आपूर्ति बाधित होने की वजह से देश के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट गहराया हुआ है। बिजली के बढ़ते संकट के बीच भारतीय रेलवे ने अहम कदम उठाया है। रेलवे ने 31 मई 2022 तक करीब 1100 ट्रेनों के संचालन को रोक दिया है, ताकि बिजली संकट के बीच कुछ राहत दी जा सके। इनमें माल वाहक ट्रेनों के साथ यात्री ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे की ओर से उठाए गए इस कदम के चलते यात्रा की योजना बना रहे पैसेंजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि यात्रा से पहले कैंसिल ट्रेनों की सूची जरूर चेक कर लें।

Indian Railway Cancelled 1100 Trains Due To Coal Crisis Know How to Check List