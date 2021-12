Indian Railway: रेलवे ने रद्द कर दी आज से कई ट्रेनें, कुछ के रूट भी डायवर्ट किए गए, देखें पूरी सूची

इंडियन रेलवे द्वारा सोनपुर मंडल के कुरसेला एवं कोसी ब्लॉक हट में आज 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इसके चलते इस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस लेख में हम आपको उन सभी ट्रेनों की जानकारी दे रहे हैं, जो अलग-अलग तारीखों में या तो रद्द रहेंगी या बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी।

डायवर्ट रुट से चलायी जाने वाली ट्रेनें-

25 दिसंबर को नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 12424 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग via दानापुर-पटना-मोकामा-किउल-मालदा टाउन के रास्ते जाएगी| इस दिन यह ट्रेन पाटलिपुत्र के बदले पटना स्टेशन पर रूकेगी|

25 दिसंबर को उदयपुर सिटी से प्रस्थान करने वाली 19601 उयपुर सिटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग via खगड़िया-मानसी-सहरसा- पूर्णिया-कटिहार के रास्ते जाएगी|

25 दिसंबर को नाहरलगुन से प्रस्थान करने वाली 22411 नाहरलगुन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग via कटिहार-पूर्णिया-सहरसा-मानसी के रास्ते जाएगी|

24 दिसंबर को ओखा से प्रस्थान करने वाली 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग via मोकामा-किउल-मालदा टाउन के रास्ते जाएगी|

26 दिसंबर को किशनगंज से प्रस्थान करने वाली 15715 किशनगंज-अजमेर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग via मालदा टाउन- पटना-पाटलिपुत्र-परमानंदपुर के रास्ते जाएगी|