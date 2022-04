Indian Railway: रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव, जानिए यात्रियों को क्या मिली सुविधा

भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव करती रहती है। कोरोना काल में भी रेलवे की ओर से कई बदलाव किए गए ताकि ट्रेन यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अच्छी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से लगातार नियमों में बदलाव करती रहती है। ट्रेनों को समय पर चलाना हो या फिर यात्रा के दौरान यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान यात्रियों को खास सुविधाएं प्रदान कराने लिए रेलवे आए दिन कदम उठाती रहती है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने एक बार फिर नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के साथ ट्रेन यात्रियों को एक खास सुविधा मिल जाएगी। बता दें कि हाल में रेलवे ने एक बार फिर से तकिया-कंबल वापस देना शुरू कर दिया है। अब विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों को रात में सोने के लिए तकिया और कंबल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन पर पाबंदियां लगा दी गई थीं।

