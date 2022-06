Indian Railway: वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं, इस प्रक्रिया के जरिए मिनटों में करें पता

देशभर में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यही वजह है कि भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यही वजह है कि रेलवे भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बदलाव करती रहती है।

गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में कई लोग घूमने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं। यात्रा आरामदायक होने की वजह से ज्यादातर लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही होती है। यही वजह है कि देश में रेलवे को लाइफलाइन भी कहा जाता है। एक समय था जब रेलवे का टिकट लेने के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता था लेकिन, अब IRCTC की वेबसाइट और ऐप के जरिए आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। यही नहीं कई बार लोगों को अपनी वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का भी काफी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए आईआरसीटीसी भी लगातार अपडेट करता रहता है।

Indian Railway Follow Simple Steps To Know Confirmation Chance In Waiting Ticket