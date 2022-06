Indian Railway Rules: प्लेटफॉर्म टिकट पर भी कर सकते हैं यात्रा, ट्रेन से नहीं उतार सकता टीटी, जानिए नियम

भारतीय रेलवे देश की लाइफ लाइन कही जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्रा के लिए रेलवे का ही चयन करते हैं। हालांकि कई बार हम नियमों की जानकारी का अभाव होने की वजह से रेलवे की सुविधाओं या अपने हर के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा ही नियम है प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा करने का।

देश में रोजाना करोड़ों यात्रा रेल का सफर करते हैं। दअसल ट्रेन का सफर सुगम और सुविधाजनक होने की वजह से ज्यादा लोगों इसी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, यही वजह है कि रेलवे की देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो रेल से सफर तो करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे के कई नियमों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। ऐसे में कई बार वे जानकारी के अभाव में मुश्किलों का सामना करते हैं। वैसे तो भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नियमों में बदलाव करता रहता है। ऐसा ही एक नियम है जिसके तहत यात्री प्लेटफॉर्म टिकट पर भी यात्रा कर सकते हैं।

