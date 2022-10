Indian Railway: फेस्टिव सीजन में यात्रा के लिए रेलवे लाया Vikalp व्यवस्था, ऐसे मिलेगा कंफर्म टिकट

त्योहार का सीजन चल रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्री अपने-अपने घरों को जाते हैं। यही वजह है कि इन दिनों ट्रेनों में टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। यात्रियों की इसी मुश्किल को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है।

भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए अपडेट करता रहता है। त्योहारा का मौसम चल रहा है। ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान रेलवे ना सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करता है बल्कि इसके अलावा यात्रियों को सुविधा हो इसके लिए नए प्रयास भी करता है। फेस्टिव सीजन में यात्रियों के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो होती है, कंफर्म टिकट की, जो मिलना मुश्किल होती है। ऐसे ही यात्रियों के लिए रेलवे ने विकल्प की व्यवस्था शुरू की है। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन के तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं। आप घर बैठे IRCTC के जरिए आसानी से रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही कंफर्म टिकट के लिए भी खास सुविधा शुरू की गई है।

Indian Railway Vikalp Scheme To Get Confirm Ticket In This Festive Season